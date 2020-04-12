Головин не вошёл в сборную сезона Лиги 1 по версии L'Equipe

Французская газета L'Equipe назвала символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге 1.



В состав команды попали вошли четыре футболиста «ПСЖ», три игрока «Реймса», два представителя «Лилля», а также по одному футболисту из «Монако» и «Страсбура». Российский полузащитник монегасков Александр Головин не был включён в символическую сборную.



Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);

Защитники: Мохамед Симакан («Страсбур»), Габриэл («Лилль»), Юнис Абдельхамид, Хассан Камара (оба — «Реймс»);



Полузащитники: Ренату Саншеш («Лилль»), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»);



Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

В этом сезоне Головин принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, записав на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.