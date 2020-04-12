Фарфан назвал шуткой своё высказывание о снижении зарплат

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил своё высказывание о снижении зарплат футболистов команды.
«К сожалению, фраза, которую я произнёс в эфире со своим другом Роберто Газасолой, была неправильно истолкована.
Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», — сказал Фарфан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее Фарфан во время прямого эфира в «Инстаграме» с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой раскритиковал клуб за предложение сократить его зарплату, о чём сообщило издание La Vanguardia.
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