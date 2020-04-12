Шомуродов: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ. Достать Дзюбу в этой гонке всё ещё реально

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, отметив, что всё ещё рассчитывает стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.

«Сколько понадобится времени, чтобы вновь набрать приемлемую форму после снятия карантина? Думаю, около месяца. Сделаю всё, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личных задач — хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются. Достать Дзюбу в бомбардирской гонке всё ещё реально. В команде у нас сложилась хорошая атмосфера. Руководство клуба, тренерский штаб, игроки и персонал — одна большая семья. Бывает, собираемся всей командой. Например, если у кого-то день рожденья или какой-то другой праздник.

Самый яркий матч «Ростова» в нынешнем сезоне? Наверное, со «Спартаком» на выезде, когда мы выиграли — 4:1 (сам Шомуродов в той игре не забил, но записал на свой счёт голевую передачу. — прим.).

Трудно ли без футбола? Ещё как! Совсем необычные ощущения. Даже не представлял, что такое возможно. Сейчас вместе с женой нахожусь в Ростове. Сидим дома, выходим только в продуктовый магазин. Ситуация в Ростове — как и везде. Работают лишь супермаркеты и аптеки, люди выходят на улицу только рядом со своим домом. Надеюсь, что скоро всё закончится и всё будет хорошо», — сказал Шомуродов в интервью Sportbox.

24-летний Шомуродов принял участие в 22 матчах за «Ростов» в текущем сезоне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Он является вторым бомбардиром РПЛ. Первое место – у форварда питерского «Зенита» Артёма Дзюбы (15 голов и 12 голевых передач).

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