Фарфан опубликовал фото в «Инстаграме», рассказав о важности позитивного мышления

35-летний перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан опубликовал фото в «инстаграме», сопроводив его загадочной философской подписью о важности позитивного мышления.

«Позитивное мышление заставит вас увидеть невидимое, почувствовать нематериальное и достичь невозможного», — подписал опубликованный снимок Фарфан.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Фарфана.

Ранее Фарфан во время прямого эфира в «Инстаграме» с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой раскритиковал клуб за предложение сократить его зарплату, а позже в беседе с корреспондентом «Чемпионата» назвал своё высказывание шуткой.



Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года и с того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, отметившись 24 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона (до 30 июня 2020 года).