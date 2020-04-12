Рибалта: несмотря на коронавирус, у «Зенита» нет необходимости продавать Азмуна

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта в эфире итальянского «Радио Мартэ» прокомментировал слухи об интересе «Наполи» к нападающему питерского клуба Сердару Азмуну.
«Я читал в газетах об интересе «Наполи» к Азмуну, но нам в клуб ничего официально не приходило, сейчас я не могу сказать больше. Для меня он полноценный игрок, в его возрасте у него уже был большой опыт игр в РПЛ и в сборной. Он физически силён, быстр и очень хорошо атакует из глубины, хорошо вписываясь в игровую схему, особенно на открытом пространстве. Он много дал нашей команде, забив много голов и обеспечив отличные показатели партнерам, для нас он очень важный игрок. У нас нет необходимости срочно его продавать. Несмотря на коронавирус, у нас не будет кризисных экономических последствий.
Команды на этом этапе трансферного рынка будут делать в основном обмены, аренды с обязательство или правом выкупа, не так много больших трансферов мы увидим. Что же касается «Зенита», то надеемся, что через шесть месяцев или год все вернётся на круги своя, у нас был хороший экономический момент в стране и клубе, но теперь мы должны прежде всего закончить с пандемией коронавируса. Я не думаю, что на следующей трансферной сессии будет какой-то крупный трансфер, однако следует сказать, что для «Зенита» экономика не сильно изменится.
У нас были предложения по нашим игрокам, которые не были такими значимыми, как Aзмун, но всё равно наш собственник не хотел бы их продавать. Если же кто-то сделает предложение нам по Азмуну, то получить его будет не так просто, к счастью, у нас нет экономических трудностей и необходимости продавать игроков», — приводит слова Рибалты итальянский портал Il Mattino.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее 25-летний иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Видеообращение президента «Зенита» Александра Медведева доступно на «Чемпионате».
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