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Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат, квалифицируясь в Лигу чемпионов

Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат, квалифицируясь в Лигу чемпионов
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Арсенала» сообщило игрокам о возможности избежать сокращения зарплат из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса, но только при выполнении определённого условия. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб готов взять на себя все расходы, связанные с приостановкой чемпионата из-за коронавируса, если «Арсенал» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона. Таким образом, в сложившейся ситуации руководство «пушкарей» решило дополнительно мотивировать своих игроков.

«Арсенал» ежегодно тратит на зарплаты около € 260 млн. Продолжать делать это без Лиги Чемпионов и в условиях разразившегося экономического кризиса клуб не может, о чем и было сказано футболистам.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Канониры» отстают от «Манчестер Юнайтед», занимающего 5-е место, и «Челси», — 4-е, на пять и восемь очков, соответственно, но при этом имеют матч в запасе.

Видео, как Давид Луис шутит над игроками «Арсенала», доступно на «Чемпионате».

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