Рэмси признался, что боится набрать лишний вес из-за паузы в Серии А

29-летний валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал, что боится набрать лишний вес во время приостановки чемпионата Италии в связи с пандемией коронавируса.

«Я занимался фитнес-программамой, которую прислали тренеры «Ювентуса», поддерживая себя в форме почти все дни. Но это не то же самое, что тренировка или игры, где у вас нет никаких забот о возможном появлении лишнего веса. Это трудно, потому что моя жена любит готовить, а я люблю есть, поэтому это не очень хорошая комбинация. Когда я возвращаюсь к этому, я довольно строг, но сейчас это сложно.

Я ем всё детское печенье, просто совершая на них набеги, когда иду выпить чашку чая! Надеюсь, мы выберемся из этого как можно скорее и вернёмся к нормальной жизни, потому так жить сложно», — приводит слова Рэмси The Sun.

Ранее сообщалось, что Рэмси пожертвовал € 26 тыс. трём благотворительным организациям на его родине в Уэльсе.

В текущем сезоне Аарон принял участие в 24 играх за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Видео страстного танца ведущей клубного телеканала «Ювентуса» доступно на «Чемпионате».