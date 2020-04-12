Президент клуба итальянской Серии Б заболел коронавирусом

55-летний президент итальянского «Порденоне», выступающего в итальянской Серии Б, Мауро Ловиса заболел в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте клуба.
«Учитывая волну сообщений в СМИ в последние часы о том, что я заразился COVID-19, хочу официально заявить: да, я тоже борюсь с этим проклятым вирусом, и чувствую себя хорошо, но ещё не вылечился до конца. На следующей неделе я сдам новый тест с надеждой, что этот неприятный период будет завершён», — приводит слова Ловисы официальный сайт «Порденоне».
«Порденоне» в текущем сезоне до приостановки чемпионата из-за коронавируса набрал 45 очков в 28 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии Б.
По состоянию на 11 апреля, Италия занимает третье место в мире по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19 — более 147 тыс. случаев, из них 18,8 тыс. — смертельные.
Видео вылета специалистов по борьбе с коронавирусом из КНР в Москву доступно на «Чемпионате».
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