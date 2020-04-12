Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.

«Когда вступили в силу экстренные меры, в России запретили продавать алкоголь в магазинах. Но люди были настолько недовольны, называли водку лекарством и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах этот запрет длился всего несколько дней. Могу себе представить, как они пьют водку во время карантина. Никакой коронавирус ничего не может с ними сделать, в водке 60-70 градусов, она убивает любую инфекцию, и коронавирус в том числе», — приводит слова Рахимича Sport.avaz.ba.

Рахимич живёт в России с 1999 года. До 2001 года он играл за махачкалинский «Анжи», с 2001 по 2014 — за ЦСКА. Сейчас босниец работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.