Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
«Когда вступили в силу экстренные меры, в России запретили продавать алкоголь в магазинах. Но люди были настолько недовольны, называли водку лекарством и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах этот запрет длился всего несколько дней. Могу себе представить, как они пьют водку во время карантина. Никакой коронавирус ничего не может с ними сделать, в водке 60-70 градусов, она убивает любую инфекцию, и коронавирус в том числе», — приводит слова Рахимича Sport.avaz.ba.
Рахимич живёт в России с 1999 года. До 2001 года он играл за махачкалинский «Анжи», с 2001 по 2014 — за ЦСКА. Сейчас босниец работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.
Фарфан опубликовал фото в «Инстаграме», рассказав о важности позитивного мышления
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
06:53
-
06:36
-
06:03
-
05:28
-
04:42
-
03:59
-
03:02
-
02:40
-
02:23
-
02:08
-
01:28
-
00:59
-
00:38
-
00:37
-
00:24
-
00:12
- 11 апреля 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:29
-
23:11
-
23:06
-
22:34
-
22:20
-
21:50
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:48
-
19:34
Партнерский контент