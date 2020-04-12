Комличенко: до карантина тренировался с охранником

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о домашних тренировках во время самоизоляции.
«У нас с тренером по физподготовке проходят онлайн-тренировки в Zoom. Он показывает упражнения и смотрит, как мы их выполняем. За другими игроками я не смотрю, нет времени, смотрю только на тренера, чтобы ничего не пропустить, вся работа очень интенсивная. Сначала включали музыку, но потом решили, что она мешает.
Перед тренировкой пять минут общаемся с ребятами, потом начинается работа. Помещения у всех разные. Антон Шунин занимается в гараже, я — в зале у тестя в Краснодаре, тут почти фитнес-центр. До введения жёсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил. Сейчас уже не поиграешь", — сказал Комличенко в интервью YouTube-каналу «Один дома».
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