«Андерлехт» возобновит тренировки с 13 апреля
Бельгийский «Андерлехт» с 13 апреля возобновит полноценные тренировки на клубной базе. Ранее к такому же решению пришло руководство другого бельгийского клуба, «Генка».
«С понедельника игроки приглашаются на базу для обычных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Всё полностью добровольно», — приводит TMW слова капитана команды Венсана Компани.
При этом, чемпионат Бельгии стал первой европейской лигой, объявившей о досрочном завершении сезона.
Как и другие европейские чемпионаты, первенство Бельгии было прервано из-за пандемии коронавируса, «Андерлехт» закончил турнир на восьмом месте. В стране на данный момент 28018 заразившихся, 5986 человек выздоровели, 3346 заболевших скончались.
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