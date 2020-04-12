Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Андерлехт» возобновит тренировки с 13 апреля

«Андерлехт» возобновит тренировки с 13 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

Бельгийский «Андерлехт» с 13 апреля возобновит полноценные тренировки на клубной базе. Ранее к такому же решению пришло руководство другого бельгийского клуба, «Генка».

«С понедельника игроки приглашаются на базу для обычных тренировок с соблюдением правил гигиены и безопасности. Всё полностью добровольно», — приводит TMW слова капитана команды Венсана Компани.

При этом, чемпионат Бельгии стал первой европейской лигой, объявившей о досрочном завершении сезона.

Как и другие европейские чемпионаты, первенство Бельгии было прервано из-за пандемии коронавируса, «Андерлехт» закончил турнир на восьмом месте. В стране на данный момент 28018 заразившихся, 5986 человек выздоровели, 3346 заболевших скончались.

Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат, квалифицируясь в Лигу чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020