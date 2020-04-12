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Украинский телеканал «Спорт 1» покажет чемпионат Таджикистана

Украинский телеканал «Спорт 1» покажет чемпионат Таджикистана
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский телеканал «Спорт 1» сообщил, что покажет в прямом эфире матчи Высшей лиги чемпионата Таджикистана. Об этом было объявлено на официальном сайте медиагруппы «Поверхность», в состав которой входит телеканал.

«Таджикистан — не только страна „заробитчан“ (трудовых мигрантов. — Прим. «Чемпионата»), но и одна из немногих, где в условиях пандемии коронавируса играют в футбол и забивают шикарные голы «ножницами». Уже в ближайший уик-энд у настоящих ценителей футбола появится уникальная возможность познакомиться с экзотическим чемпионатом Таджикистана", — сообщается на сайте «Поверхности».

Чемпионат Таджикистана — один из немногих в мире, не приостановленных из-за пандемии коронавируса. По официальным данным, в стране нет случаев заражения коронавирусом.

В чемпионате Таджикистана забили шикарный гол «ножницами». Видео
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