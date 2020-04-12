Леонид Федун: пик коронавируса в Европе пройден

Вице-президент компании «Лукойл» и владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Сейчас очень сложная ситуация в США, совершенно непонятно, как всё будет развиваться. По статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Италии, Испании, да и вообще в Европе, пройден, сейчас график распространения вируса находится на плато. Есть основания полагать, что все, кто могли переболеть, уже переболели, а в дальнейшем рынок начнёт выходить из кризиса», — сказал Федун в интервью РБК.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом за минувшее время заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч. Из-за коронавируса были приостановлены все ведущие турниры в мире.