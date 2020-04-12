Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке
Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, приняла вызов Марии Погребняк, жены нападающего «Урала» Павла Погребняка, и сфотографировалась в платье-подушке.
«Ну что, фотография, конечно, не супер, надо было делать днём, а получилось перед сном. Если будет завтра время, то сделаю новую», — написала Инна.
Фото можно посмотреть на странице Инны Жирковой в «Инстаграме».
Инна Жиркова передала челлендж другим девушкам, в числе которых Евгения Торбинская, супруга бывшего игрока «Спартака» и «Локомотива» Дмитрия Торбинского.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские турниры, кроме чемпионата Беларуси. Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая.
Жена Погребняка сфотографировалась в платье-подушке
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
09:59
-
09:58
-
09:37
-
09:18
-
08:30
-
07:58
-
07:20
-
07:03
-
06:53
-
06:36
-
06:03
-
05:28
-
04:42
-
03:59
-
03:02
-
02:40
-
02:23
-
02:08
-
01:28
-
00:59
-
00:38
-
00:37
-
00:24
-
00:12
- 11 апреля 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:29
-
23:11
-
23:06
-
22:34
-
22:20
-
21:50
-
21:27
-
21:17
-
21:16
Партнерский контент