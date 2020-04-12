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Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке

Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке
Футбол / РПЛ 0

Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, приняла вызов Марии Погребняк, жены нападающего «Урала» Павла Погребняка, и сфотографировалась в платье-подушке.

«Ну что, фотография, конечно, не супер, надо было делать днём, а получилось перед сном. Если будет завтра время, то сделаю новую», — написала Инна.

Фото можно посмотреть на странице Инны Жирковой в «Инстаграме».

Инна Жиркова передала челлендж другим девушкам, в числе которых Евгения Торбинская, супруга бывшего игрока «Спартака» и «Локомотива» Дмитрия Торбинского.

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские турниры, кроме чемпионата Беларуси. Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая.

Жена Погребняка сфотографировалась в платье-подушке
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