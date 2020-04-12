Жена Жиркова сфотографировалась в платье-подушке

Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, приняла вызов Марии Погребняк, жены нападающего «Урала» Павла Погребняка, и сфотографировалась в платье-подушке.



«Ну что, фотография, конечно, не супер, надо было делать днём, а получилось перед сном. Если будет завтра время, то сделаю новую», — написала Инна.

Фото можно посмотреть на странице Инны Жирковой в «Инстаграме».



Инна Жиркова передала челлендж другим девушкам, в числе которых Евгения Торбинская, супруга бывшего игрока «Спартака» и «Локомотива» Дмитрия Торбинского.

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские турниры, кроме чемпионата Беларуси. Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая.