Легенда «Ливерпуля» Далглиш, у которого выявили коронавирус, выписан из больницы

Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы. 10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус.
«Персонал больницы отлично справляется с работой. Нам повезло, что у нас есть такие врачи и медсёстры.Желаю каждому из них всего наилучшего, они усердно работают, чтобы помочь нам пройти через это. Люди думают, что моё имя на что-то повлияло, но каждый пациент в больнице получает одинаковую помощь», — приводит слова Далглиша Metro.
Кенни выступал за мерсисайдцев с 1977 по 1990 год. В качестве главного тренера Далглиш работал в «Ливерпуле» с 1985 по 1991 и с 2011 по 2012 год. Под руководством шотландского специалиста мерсисайдцы трижды становились чемпионами Англии (сезон-1985/1986, 1987/1988, 1989/1990).
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