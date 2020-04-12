Чичарито: удивляет, что мне платят столько денег, а врачам — ничего

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес высказался о пандемии коронавируса.



«Надеюсь, что люди, которые находятся на высоком уровне во всех отношениях, смогут извлечь урок из сложившейся ситуации. Удивляет тот факт, что мне платят столько денег за занятия спортом, а люди, которые пытаются найти лекарство от того, что парализует весь мир, ничего не зарабатывают.



Конечно я обеспокоен. Меня волнует семья, повседневный образ жизни. Самоизоляция — лучшее, что мы можем сделать в данный момент, чтобы помочь помочь миру выйти из этого состояния», — приводит слова Эрнандеса Mediotempo.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 100 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 400 тыс. человек.