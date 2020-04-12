«Тоттенхэм» может продать Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за € 228 млн из-за долгов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед» за £ 200 млн (€ 228 млн). Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Daily Mail.
По данным источника, у «Тоттенхэма» возникли финансовые трудности из-за долгов клуба по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона, сумма которых составляет £ 637 млн (€ 725 млн). Помимо этого в лондонском клубе имеются задолженности по трансферам других футболистов на £ 83 млн (€ 94 млн).
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
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