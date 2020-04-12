Хамес готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес готов перейти в «Эвертон» в конце сезона. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».
По данным источника, Хамес заинтересован в переходе в стан «ирисок», так как хочет вновь работать под руководством Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Хамес готов покинуть «Реал», а его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с несколькими клуба, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Мадридцы намерены сократить расходы на зарплату игроков и готовы расстаться с Хамесом.
Соглашение Хамеса Родригеса с мадридцами рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.
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