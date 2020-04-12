Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» готов вернуться к тренировкам, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Испании

«Реал» готов вернуться к тренировкам, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Испании
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» обсуждает возвращение футболистов к тренировкам на базе клуба, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, введённый в Испании из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, клуб уже готов возобновить тренировочный процесс, однако конкретная дата ещё обсуждается. Глава медицинской службы «Реала» Нико Михич составил для игроков соответствующий протокол безопасности на время тренировок.

12 марта «Реал» стал первым клубом чемпионата Испании, ушедшим на карантин.

Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство спортивных соревнований в мире. После 27 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков. «Реал» (56) — на втором месте.

Бэйл намерен остаться в «Реале». Хамес готов покинуть клуб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020