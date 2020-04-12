«Реал» готов вернуться к тренировкам, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Испании

Мадридский «Реал» обсуждает возвращение футболистов к тренировкам на базе клуба, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, введённый в Испании из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, клуб уже готов возобновить тренировочный процесс, однако конкретная дата ещё обсуждается. Глава медицинской службы «Реала» Нико Михич составил для игроков соответствующий протокол безопасности на время тренировок.

12 марта «Реал» стал первым клубом чемпионата Испании, ушедшим на карантин.

Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство спортивных соревнований в мире. После 27 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков. «Реал» (56) — на втором месте.