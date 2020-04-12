«Зенит» составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» представила символическую сборную клуба из футболистов с именем Юрий в честь Дня космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля, и первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина.
Голкипер: Юрий Лодыгин.
Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарёв, Юрий Мамонтьев.
Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьёв.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020
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