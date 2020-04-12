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«Зенит» составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики

«Зенит» составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» представила символическую сборную клуба из футболистов с именем Юрий в честь Дня космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля, и первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина.

Голкипер: Юрий Лодыгин.

Защитники: Юрий Загуменных, Юрий Вернидуб, Юрий Деремов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Юрий Войнов, Юрий Пономарёв, Юрий Мамонтьев.

Нападающие: Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Юрий Соловьёв.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

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