Дети Кристиана Нобоа читают сказку на русском языке. Видео
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» милое видео — его сыновья читают на русском языке сказку про репку.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Нобоа перешёл в «Сочи» на правах свободного агента летом 2019 года. Хавбек выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит».
«Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. Розыгрыш чемпионата России, а также другие турниры Европы приостановлены до мая из-за пандемии коронавируса. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.
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