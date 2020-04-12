Дети Кристиана Нобоа читают сказку на русском языке. Видео

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» милое видео — его сыновья читают на русском языке сказку про репку.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Нобоа перешёл в «Сочи» на правах свободного агента летом 2019 года. Хавбек выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит».

«Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. Розыгрыш чемпионата России, а также другие турниры Европы приостановлены до мая из-за пандемии коронавируса. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.