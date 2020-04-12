Лукас Эрнандес: нужно быть реалистами. Завершить Лигу чемпионов невозможно

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес прокомментировал перенос Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Все страны, участвующие в Лиге чемпионов, пострадали от коронавируса. Повсюду карантин, а нам нужно не только быть в равных условиях, но и летать в Испанию, Италию, Англию или Францию.



Нужно быть реалистами. Думаю, в нынешней ситуации завершить Лигу чемпионов невозможно, особенно если мы сосредоточимся на внутренних чемпионатах», – приводит слова Эрнандеса Yahoo Sports.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза из-за пандемии коронавируса. Среди них представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.