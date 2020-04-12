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Лукас Эрнандес: нужно быть реалистами. Завершить Лигу чемпионов невозможно

Лукас Эрнандес: нужно быть реалистами. Завершить Лигу чемпионов невозможно
Футбол / Лига чемпионов 0

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес прокомментировал перенос Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Все страны, участвующие в Лиге чемпионов, пострадали от коронавируса. Повсюду карантин, а нам нужно не только быть в равных условиях, но и летать в Испанию, Италию, Англию или Францию.

Нужно быть реалистами. Думаю, в нынешней ситуации завершить Лигу чемпионов невозможно, особенно если мы сосредоточимся на внутренних чемпионатах», – приводит слова Эрнандеса Yahoo Sports.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза из-за пандемии коронавируса. Среди них представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.

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