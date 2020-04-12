Лукас Эрнандес: нужно быть реалистами. Завершить Лигу чемпионов невозможно
Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес прокомментировал перенос Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
«Все страны, участвующие в Лиге чемпионов, пострадали от коронавируса. Повсюду карантин, а нам нужно не только быть в равных условиях, но и летать в Испанию, Италию, Англию или Францию.
Нужно быть реалистами. Думаю, в нынешней ситуации завершить Лигу чемпионов невозможно, особенно если мы сосредоточимся на внутренних чемпионатах», – приводит слова Эрнандеса Yahoo Sports.
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза из-за пандемии коронавируса. Среди них представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.
Футболистка юниорской сборной России и «Баварии» рассказала о карантине в Германии
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
14:29
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:25
-
13:01
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
12:19
-
11:58
-
11:58
-
11:41
-
11:36
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
09:59
-
09:58
-
09:37
-
09:18
-
08:30
-
07:58
-
07:20
-
07:03
-
06:53
-
06:36
-
06:03
-
05:28
-
04:42
Партнерский контент