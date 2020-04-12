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Дель Пьеро: Дибала – игрок необычайного уровня, но должен играть ещё лучше

Дель Пьеро: Дибала – игрок необычайного уровня, но должен играть ещё лучше
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал выступление нападающего туринского клуба Пауло Дибалы.

«Гол, который Дибала забил «Интеру», показывает, что он игрок необычайного уровня. Подобный гол должен вселить в него ещё большую уверенность в собственном потенциале. Скажу больше, с его потенциалом, талантом и характером он должен играть ещё лучше. Пауло не должен ограничивать себя. Ему нужно покорять будущее.

Никому ничего не достаётся просто так, особенно в «Ювентусе», могу сказать по собственному опыту. Всегда нужно что-то доказывать, до последнего матча, не говоря о пике карьеры.

Путь Дибалы только начался, он станет ещё лучше, особенно в футболке «бьянконери», — приводит слова Дель Пьеро Goal.com.

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