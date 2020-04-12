Дель Пьеро: Дибала – игрок необычайного уровня, но должен играть ещё лучше

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал выступление нападающего туринского клуба Пауло Дибалы.

«Гол, который Дибала забил «Интеру», показывает, что он игрок необычайного уровня. Подобный гол должен вселить в него ещё большую уверенность в собственном потенциале. Скажу больше, с его потенциалом, талантом и характером он должен играть ещё лучше. Пауло не должен ограничивать себя. Ему нужно покорять будущее.



Никому ничего не достаётся просто так, особенно в «Ювентусе», могу сказать по собственному опыту. Всегда нужно что-то доказывать, до последнего матча, не говоря о пике карьеры.



Путь Дибалы только начался, он станет ещё лучше, особенно в футболке «бьянконери», — приводит слова Дель Пьеро Goal.com.