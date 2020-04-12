Теоретик и бывший советник президента РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни

Сегодня, 12 апреля, на 81-м году жизни скончался бывший советник президента РФС и теоретик в области футбола Марк Годик. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
«На протяжении долгих лет Марк Годик трудился в Российском футбольном союзе. В частности, с 1996 по 1998 год Марк Александрович руководил научно-методическим отделом главной футбольной организации страны, а с 2003 по 2009 год работал заместителем директора спортивного департамента и советником президента РФС.
Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — сказано в заявлении.
Марк Годик родился в Ташкенте. Окончил ГЦОЛИФК, в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1974-м работал вместе с Германом Зониным в футбольном клубе «Зенит» руководителем комплексной научной группы. С 1974 года постоянно возглавлял комплексную научную группу сборных команд СССР, был членом исполкома Федерации футбола СССР. В 90-х годах работал в донецком «Шахтёре», Федерации футбола ОАЭ, Японии.
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