Далглиш обратился к болельщикам «Ливерпуля» и попросил их оставаться дома

Знаменитый в прошлом футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш обратился к болельщикам мерсисайдского клуба.
10 апреля стало известно, что у 69-летнего шотландца был выявлен коронавирус. Сегодня, 12 апреля, Далглиш был выписан из больницы.
«Спасибо всем за добрые пожелания в последние дни. Рад вернуться домой к семье после того, как получил великолепную помощь от врачей, которых мы сейчас ценим больше, чем когда-либо. Мы с супругой хотели бы выразить огромную благодарность медицинскому персоналу, который заботился обо мне и продолжает лечить бесчисленное число людей по всей стране в этот непростой период.
Знаю, сейчас ярко светит солнце, но призываю вас оставаться дома и следовать указаниям правительства, изложенным в письме. Это, несомненно, лучший способ позаботиться друг о друге. С этого момента мы будем в полной самоизоляции на рекомендованный период времени, чтобы защитить жизнь другим», — приводит слова Далглиша официальный сайт «Ливерпуля».
- 12 апреля 2020
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