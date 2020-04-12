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«Это вообще законно?» Жену Мамаева возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции

«Это вообще законно?» Жену Мамаева возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции
Футбол / РПЛ 0

Алану Мамаеву, супругу полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции.

«Смотрю новости и не понимаю, каким образом народ получает штрафы — всех штрафуют, просто поголовно, — если у нас ни разу официально не сказали, что введён карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает», — сказала Мамаева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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