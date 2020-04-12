«Потом мамку освежим втроём». Ребров показал, как жена бреет сыновей налысо

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в «Инстаграме» показал, как его супруга Екатерина бреет сыновей налысо. Ранее Ребров сменил причёску.



«Всё, её теперь не остановить. Теперь она взялась за детей. Правильно, как папка, все будем. Ещё месяц дома сидеть. Потом мамку освежим втроём», — сказал Ребров в видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, а также бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменили защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров и нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.



Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за пандемии коронавируса.