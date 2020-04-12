Тангай Н'Домбеле задумался об уходе из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н’Домбеле недоволен положением в лондонском клубе и может покинуть команду. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

По данным источника, футболист обеспокоен непростыми отношениями с наставником «шпор» Жозе Моуринью, в частности недавним эпизодом с тренировкой на улице во время карантина, за которую специалист получил выговор. Сообщается, что Н’Домбеле не видит своего будущего в «Тоттенхэме», если ситуация не изменится.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Барселона».

Н’Домбеле перешёл в «Тоттенхэм» летом прошлого года из «Лиона» за € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 2 голами и отдал 2 результативных передачи.