БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси

В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. Встреча состоялась в Минске на одноимённом стадионе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Амином Кургхели. Ему ассистировали судьи на линиях Виктор Гетиков и Андрей Гетиков.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 26-й минуте автором забитого мяча стал Станислав Драгун. На 35-й минуте преимущество борисовского клуба увеличил Антон Сарока. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Павел Нехайчик.

БАТЭ, набрав шесть очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. «Минск» (6) — на 9-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020

В следующем туре БАТЭ на своём поле сыграет с «Торпедо-БелАЗ». «Минску» предстоит гостевая игра с «Рухом». Матчи состоятся 18 апреля.