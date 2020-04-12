Роналду поздравил фанатов с католической Пасхой

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил болельщиков с католической Пасхой.
«Мы желаем всем счастливой Пасхи!» — написал португалец на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографию с семьей.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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