Радимов: не закрывайте чемпионат Беларуси, это очень интересно!

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов похвалил белорусский чемпионат.

«Не закрывайте чемпионат Беларуси! Это очень интересно!» — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».

Ранее Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.

Владислав Радимов: надо объединять чемпионаты России и Беларуси

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Сегодня, 12 апреля, в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. БАТЭ, набрав шесть очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. «Минск» (6) — на 9-м месте.



Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020