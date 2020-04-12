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Радимов: не закрывайте чемпионат Беларуси, это очень интересно!

Радимов: не закрывайте чемпионат Беларуси, это очень интересно!
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов похвалил белорусский чемпионат.

«Не закрывайте чемпионат Беларуси! Это очень интересно!» — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».

Ранее Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.

Владислав Радимов: надо объединять чемпионаты России и Беларуси

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сегодня, 12 апреля, в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. БАТЭ, набрав шесть очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. «Минск» (6) — на 9-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020

БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси
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