Радимов: не закрывайте чемпионат Беларуси, это очень интересно!

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов похвалил белорусский чемпионат.
«Не закрывайте чемпионат Беларуси! Это очень интересно!» — написал экс-футболист на своей странице в «Твиттере».
Ранее Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Сегодня, 12 апреля, в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. БАТЭ, набрав шесть очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. «Минск» (6) — на 9-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020
- 12 апреля 2020
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