Умер бывший вратарь «Челси», который занимает 2-е место по числу матчей за клуб

Сегодня, 12 апреля, ушёл из жизни бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Бонетти скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Бонетти выступал за «Челси» с 1960 по 1975 год, а также с 1976 по 1979 год. Он занимает второе место по количеству матчей за лондонский клуб. На счету голкипера 729 матчей за «аристократов». Больше провёл только Рон Харрис (795). В составе «Челси» Бонетти становился обладателем Кубка английской лиги, Кубка Англии и Кубка обладателей Кубков. После первого ухода из лондонского клуба он выступал за американский «Сент-Луис Старс». Покинув «Челси» во второй раз, голкипер играл за шотландский «Данди Юнайтед» и английский «Уокинг». За сборную Англии сыграл семь матчей и пропустил четыре гола.
- 12 апреля 2020
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