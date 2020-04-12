Евсеев с женой воссоздал картину Пикассо «Девочка на шаре»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев со своей супругой Татьяной во время самоизоляции воссоздал картину Пабло Пикассо.

«Не знаю, как гимнастка, но атлет похож. Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Специалист передал эстафету главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, тренеру московского «Торпедо» Сергею Игнашевичу, экс-футболистам московского «Локомотива» Дмитрию Сычёву, Руслану Нигматуллину и Дмитрию Сенникову.

Ранее бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков вместе со своей семьёй переделал под реалии карантина обложку альбома «Queen II» группы Queen.