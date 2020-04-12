Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты от коронавируса

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал видео, в котором продемонстрировал, как правильно пользоваться маской и перчатками в период пандемии коронавируса.

«С 16.04 нужно обязательно прикрывать рот и нос в общественных местах. Я недавно записал видео, которым хочу поделиться с вами», — написал Крыховяк в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.