Российский игрок из Никарагуа: местные чуть-чуть знают русский, спрашивают про водку

Полузащитник «Депортиво Вальтер Феррети» Никита Солодченко поделился впечатлениями от игры в чемпионате Никарагуа.
«Очень много детей, да и взрослых, на светофорах моют машины: окна, фары. Кто-то отказывается, кто-то платит – так и зарабатывают. Либо моют что-то, либо продают. Народ-то достаточно бедный… Наверное, страна поэтому и не уходит на карантин: если всё остановится, люди просто останутся без денег.
Там, кстати, много наших машин: «лады», «семёрки», автобусы, на которых написано «Россия и Никарагуа», а рядом – флаги. Ещё очень необычно, что в каждом доме можно купить свежевыжатый сок в маленьких целлофановых пакетиках – апельсиновый, банановый… Мне сейчас этого очень не хватает!
Спрашивали ли что-нибудь про Россию? Насчёт водки спрашивали, да (смеётся). Про погоду ещё – в общем, всё как обычно. Там много взрослых, кто учился в России или Болгарии, и они чуть-чуть знают язык. Наш врач мог сказать: «Привет, как дела». Как оказалось, много кто из старшего поколения был в наших краях, я был удивлён.
Когда я впервые приехал в общагу, вышел парень и говорит мне: «Привет!». Я подумал, что мне кажется – сильно устал с дороги, потому что долго добирался: 31 декабря вылетел, а 2 января только прилетел. Что в Мадриде на пересадке не спал, что в Панаме. Так вот, он ко мне снова обращается: «Как дела? Ты на русском разговариваешь?». Я так удивился – как такое может быть?! Оказалось, что он местный полицейский, но учится в Москве в академии МВД. Полгода там, полгода здесь. Сейчас он как раз в России – будет там до августа. А ещё мне рассказывали, что в Никарагуа прилетают преподавать наши полицейские — у местных очень хорошие контакты с Россией", — рассказал Солодченко в интервью «Чемпионату».
Чемпионат Никарагуа — один из немногих турниров, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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