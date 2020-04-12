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Джанлука Виалли победил рак

Джанлука Виалли победил рак
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

«Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", — цитирует Виалли Daily Mail.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

Виалли рассказал о своей борьбе с раком
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