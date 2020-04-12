Кокорин показал танцующего перед телевизором двухлетнего сына

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео со своим двухлетним сыном Майклом.

В ролике показано, как ребёнок танцует на кровати под песню Олега Кензова «По кайфу». Двухлетний мальчик также пытается подпевать песне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Кокорин сообщил, что у его сына Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм». Футболист попросил пользователей подписаться на сына.

Также футболист «Сочи» опубликовал видео, на котором показано, как он пошутил над своим двухлетним сыном. Кокорин поговорил с Майклом, который в футболке Супермена смотрел мультики, и обратил его внимание на то, что супергерой «поправился». Сын ответил, что Супермен «больше не летает».

Кокорин женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.