Российский футболист врезался в рекламный щит в матче чемпионата Беларуси

Российский нападающий «Слуцка» Артём Сердюк врезался в рекламный щит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (1:1).

Эпизод произошёл в концовке встречи. Форвард не справился со скоростью и ногой пробил рекламный щит. В результате столкновения футболист не пострадал.

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Сердюк перешёл в «Слуцк» летом 2019 года из ульяновской «Волги» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в четырёх матчах чемпионата Беларуси (один — в стартовом составе), стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с белорусским клубом действует до 31 декабря 2020 года. Ранее он играл за «Таганрог», МИТОС, «Олимпию» (Волгоград), «Армавир», «Балтику», «Факел» и «Чайку».