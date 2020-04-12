Соловьёв — Уткину: крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали
Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на высказывание известного блогера Василия Уткина.
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере».
Ранее Уткин ответил на критику со стороны Соловьёва. «Если я вижу, как моё правительство меня предаёт, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение Владимира Соловьёва», — написал Уткин в «Твиттере».
Перед этим Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Уткина «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь».
Уткин: если правительство меня предаёт, буду говорить. И мнение Соловьёва мне не интересно
Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?
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