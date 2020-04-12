Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Соловьёв — Уткину: крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали

Соловьёв — Уткину: крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали
Футбол / РПЛ 0

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на высказывание известного блогера Василия Уткина.

«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере».

Ранее Уткин ответил на критику со стороны Соловьёва. «Если я вижу, как моё правительство меня предаёт, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение Владимира Соловьёва», — написал Уткин в «Твиттере».

Перед этим Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Уткина «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь».

Уткин: если правительство меня предаёт, буду говорить. И мнение Соловьёва мне не интересно
Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020