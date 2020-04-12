Соловьёв — Уткину: крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на высказывание известного блогера Василия Уткина.

«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере».

Ранее Уткин ответил на критику со стороны Соловьёва. «Если я вижу, как моё правительство меня предаёт, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение Владимира Соловьёва», — написал Уткин в «Твиттере».

Перед этим Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Уткина «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь».

Уткин: если правительство меня предаёт, буду говорить. И мнение Соловьёва мне не интересно