Акинфеев: понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Будем надеяться, что коронавирус скоро закончится. Я понимаю людей, которым тяжело, особенно тем, кто живёт в квартирах. Не представляю, как это. У меня была мечта построить загородный дом, поэтому я её исполнил», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. В данный момент в России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тыс. человек. Умерли 130 человек.
ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Акинфеев: майку ван дер Сара у меня украли в аэропорту Манчестера
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:59
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:11
-
16:57
-
16:55
-
16:28
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:24
-
14:55
Партнерский контент