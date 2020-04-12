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Акинфеев: понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина

Акинфеев: понимаю людей, которым тяжело сидеть в квартирах во время карантина
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Будем надеяться, что коронавирус скоро закончится. Я понимаю людей, которым тяжело, особенно тем, кто живёт в квартирах. Не представляю, как это. У меня была мечта построить загородный дом, поэтому я её исполнил», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. В данный момент в России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тыс. человек. Умерли 130 человек.

ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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