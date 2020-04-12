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Чалов: просыпаюсь часов в 12. Наконец можно выспаться

Чалов: просыпаюсь часов в 12. Наконец можно выспаться
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как проводит время во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«День начинается с того, что просыпаюсь часов в 12. Наконец можно выспаться. Завтракаю, к 16 совсем просыпаюсь, потом начинаю тренироваться. Нам каждый день присылают программу, мы на видео записываем и отправляем. Я привёз из дома маленький мяч, стараюсь жонглировать, пока не разобью что-то. Пока разрешают», — рассказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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