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Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев

Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин на своей странице в «Твиттере» отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Соловьёва.

«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».

«Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать», — прокомментировал твит Уткин.

Напомним, Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Уткина «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь».

Соловьёв — Уткину: крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали
Уткин: если правительство меня предаёт, буду говорить. И мнение Соловьёва мне не интересно
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