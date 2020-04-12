Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев

Известный блогер Василий Уткин на своей странице в «Твиттере» отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Соловьёва.
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
«Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать», — прокомментировал твит Уткин.
Напомним, Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что в данный момент ему не нужно государство, которое «напоминает про каких-то кипчаков» и которому блогер «отстёгивает налоги каждый месяц». Ведущий назвал Уткина «глубоко больным несчастным человеком», которому необходима «профессиональная психиатрическая помощь».
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