Гончаренко: благодарны игрокам ЦСКА за снижение зарплат. Они идут навстречу клубу

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проводит время во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Пространства много, дочка проводит полдня на руках, это тяжело, но приятно. Стараюсь за день есть два раза, если больше, то прилипнут килограммы, потом занимаюсь спортом, вечером смотрю фильмы или игры нашей команды или тех, кто мне нравится», — рассказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

Также белорусский специалист поблагодарил футболистов, которые согласились на снижение зарплат на период действия карантина.

«Благодарны ребятам за снижение зарплат. Они идут навстречу клубу, всем сейчас тяжело», — добавил наставник «армейцев».