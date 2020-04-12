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Заболотный: моё уважение и низкий поклон тем, кто помогает больным выздороветь

Заболотный: моё уважение и низкий поклон тем, кто помогает больным выздороветь
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился со словами поддержки к врачам, которые борются с коронавирусом.

«Хочу выразить слова поддержки людям, которые лечат и помогают больным коронавирусом. Узнав, какой объём работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми, не смог не написать этот пост… Пусть охват моей публикации не сильно большой, но тем самым моё уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь… Соблюдайте, пожалуйста, карантин и правила безопасности. Тем самым мы облегчим им работу, всем здоровья», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Заболотный ответил подписчику, который прокомментировал его участие в челлендже по футбольному фристайлу.

Заболотный — подписчику: где дерево?
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