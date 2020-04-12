Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома группы Oasis

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, являющийся главным тренером юношеской сборной России, вместе с семьёй воссоздал обложку дебютного альбома британской рок-группы Oasis – Definitely Maybe (1994 год).
«Сегодня мы снова шикарные британцы», – написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».
Оригинал обложки выглядит так:
В настоящее время Кержаков вместе с семьёй находится на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучший бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.
- 12 апреля 2020
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:59
-
17:36
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:11