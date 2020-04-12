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Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома группы Oasis

Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома группы Oasis
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, являющийся главным тренером юношеской сборной России, вместе с семьёй воссоздал обложку дебютного альбома британской рок-группы Oasis – Definitely Maybe (1994 год).

«Сегодня мы снова шикарные британцы», – написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».

Оригинал обложки выглядит так:

В настоящее время Кержаков вместе с семьёй находится на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучший бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.

Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Queen
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