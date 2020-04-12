«Анонимные герои». Месси поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился со словами поддержки к медицинским работникам.

«Вчера подошла к концу всемирная неделя работников здравоохранения, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую благодарность за проделанную ими работу. Анонимные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии COVID-19. Несмотря ни на что, они продолжают заботиться о беременных женщинах, девочках, мальчиках и подростках», — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

Из-за вируса SARS-CoV-2 практически все соревнования по всему миру приостановлены. Впервые вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 1,8 млн случаев инфицирования, 113 тыс. человек погибло.