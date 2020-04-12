Гончаренко — про «Инстаграм»: не знаю толком, как всем отвечать. Пусть не обижаются

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что ещё не до конца освоил функционал социальной сети «Инстаграм».

«Не могу сказать, что буду активно пользоваться, но он есть. Не знаю даже толком, как всем отвечать. Поэтому, кому не отвечаю, пусть не обижаются. Может, буду выкладывать одно видео в месяц. Поиск контента — это не моё», — рассказал тренер в интервью клубной пресс-службе.

Гончаренко зарегистрировался в «Инстаграме» 3 апреля. 42-летний специалист опубликовал на своей странице ролик, в котором показал, как тренируется вместе с сыном в условиях карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Специалист также называл недостатки и плюсы «Инстаграма». По его словам, в соцсети «могут высказать всё, что о тебе думают».