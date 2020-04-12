Экс-вратарь «Шахтёра» — о фото с 14:88: Зозуля не фашист, а патриот. Я поржал, нормально

Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтёра» и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поведение форварда «Альбасете» Романа Зозули.
«Украинские футболисты почему-то имеют страх – зависят от мнения другого человека, боятся критики, мотивов может быть много. Для меня парадокс, что украинцы боятся быть украинцами. Я за то, чтобы проводить акции, которые в своё время проводились в Грузии перед футбольными матчами, где чётко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру.
Для меня пример – Зозуля. Это человек, который не только говорит, но и делает. Он мог быть противовесом тому же Усику. Не знаю, кто бы ещё так мог из мира спорта или футбола. Фото с 14:88 не считаю зашкваром, скорее, толстым троллингом. Ну какой он фашист? Он патриот. Я поржал, нормально», – цитирует Худжамова Ua.tribuna.com.
Ранее Зозуля объяснил, зачем сделал фотографию на фоне табло, высвечивающего счёт 14:88. После инцидента с оскорблениями игрока со стороны фанатов «Райо Вальекано» в Сети появились фото Зозули на фоне табло и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.
- 12 апреля 2020
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39