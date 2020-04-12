Экс-вратарь «Шахтёра» — о фото с 14:88: Зозуля не фашист, а патриот. Я поржал, нормально

Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтёра» и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поведение форварда «Альбасете» Романа Зозули.



«Украинские футболисты почему-то имеют страх – зависят от мнения другого человека, боятся критики, мотивов может быть много. Для меня парадокс, что украинцы боятся быть украинцами. Я за то, чтобы проводить акции, которые в своё время проводились в Грузии перед футбольными матчами, где чётко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру.



Для меня пример – Зозуля. Это человек, который не только говорит, но и делает. Он мог быть противовесом тому же Усику. Не знаю, кто бы ещё так мог из мира спорта или футбола. Фото с 14:88 не считаю зашкваром, скорее, толстым троллингом. Ну какой он фашист? Он патриот. Я поржал, нормально», – цитирует Худжамова Ua.tribuna.com.

Ранее Зозуля объяснил, зачем сделал фотографию на фоне табло, высвечивающего счёт 14:88. После инцидента с оскорблениями игрока со стороны фанатов «Райо Вальекано» в Сети появились фото Зозули на фоне табло и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.