В «Арарате» опровергли информацию о возможном увольнении Игоря Колыванова

Пресс-служба ереванского «Арарата» опровергла информацию о возможном увольнении Игоря Колыванова с поста главного тренера команды.
«В последнее время в прессе ходят слухи, что главный тренер «Арарата» Игорь Колыванов может уйти в отставку. ФК „Арарат“ опровергает эти ложные слухи. Клуб полностью доверяет главному тренеру команды. Опытный специалист пользуется доверием всего клуба и продолжит работу в ФК «Арарат», — говорится в «инстаграме» армянского клуба.
Ереванский «Арарат» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Лидером соревнований является клуб «Арарат-Армения», набравший 33 очка в 17 играх. В тройку лидеров чемпионата также входят «Алашкерт» (31) и «Лори» (29). В настоящий момент турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.
- 12 апреля 2020
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39