В «Арарате» опровергли информацию о возможном увольнении Игоря Колыванова

Пресс-служба ереванского «Арарата» опровергла информацию о возможном увольнении Игоря Колыванова с поста главного тренера команды.

«В последнее время в прессе ходят слухи, что главный тренер «Арарата» Игорь Колыванов может уйти в отставку. ФК „Арарат“ опровергает эти ложные слухи. Клуб полностью доверяет главному тренеру команды. Опытный специалист пользуется доверием всего клуба и продолжит работу в ФК «Арарат», — говорится в «инстаграме» армянского клуба.

Ереванский «Арарат» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Лидером соревнований является клуб «Арарат-Армения», набравший 33 очка в 17 играх. В тройку лидеров чемпионата также входят «Алашкерт» (31) и «Лори» (29). В настоящий момент турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.