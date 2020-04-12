В ФИФА рассказали о судьбе футболистов, чьи контракты истекают 30 июня

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболистам, чьи контракты истекают 30 июня, будет разрешено покидать свои клубы.

«1 июля трансферный рынок не откроется. ФИФА не может продлевать контракты футболистов после 30 июня, но сроки трансферных окон не будут прежними, поэтому игроки не смогут зарегистрироваться в других командах. Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто», – цитирует Сильверо AS.

Ранее ФИФА рекомендовала клубам продлить истекающие контракты с игроками до фактического окончания сезона. Также организация на своём официальном сайте объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, введённых из-за пандемии коронавируса. Из-за беспрецедентной ситуации ФИФА решила перенести сроки трансферных окон. Точные даты начала и завершения трансферных окон будут сообщены позднее.